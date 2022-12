Dans l’atelier de Jean-Baptiste Greuze : le dessin à l’oeuvre Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Dans l'atelier de Jean-Baptiste Greuze : le dessin à l'oeuvre
Mardi 4 avril 2023, 20h30
Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont, Chaumont

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Antoine Chatelain

Peintre français de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Greuze est aujourd'hui principalement connu pour ses grands tableaux moralisants.

Tout au long de sa carrière, il a aussi accordé au dessin une place centrale. En partant d’Eponine et Sabinus conservé au Musée de Chaumont,

cette conférence s’intéressera aux différents usages du dessin chez l’artiste. Il s’agira de comprendre son processus créatif et sa méthode

de travail. Qu’il soit préparatoire ou destiné au marché, le dessin prend chez lui une variété exceptionnelle. Maîtrisant presque toutes les techniques, Greuze va exploiter toutes les possibilités du medium en faisant preuve d’un

remarquable sens du commerce. De l’histoire au portrait, il décline le dessin dans tous les genres et fait preuve d’une inventivité sans cesse renouvelée. Antoine Chatelain est doctorant à l’université Lumière-Lyon II et chargé d’études et de recherche à l’Institut national d’histoire de l’art.

2023-04-04T20:30:00+02:00

2023-04-04T22:00:00+02:00

