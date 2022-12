La restauration des bois dorés Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

La restauration des bois dorés Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, 7 février 2023, Chaumont. La restauration des bois dorés Mardi 7 février 2023, 20h30 Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des Conférences du Mardi. Conférence par Uwe Schaefer Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Place du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Le Musée de Chaumont continue d’explorer le domaine de la restauration avec, à présent, celle des bois dorés (sculptures ou cadres). Uwe Schaefer qui a restauré plusieurs œuvres appartenant au musée (comme le spectaculaire cadre Napoléon III d’un tableau de Saintin La Piste de guerre) et qui travaille actuellement sur plusieurs cadres de la basilique présentera

son travail, sa technique, ses spécificités, les matériaux utilisés et la déontologie s’appliquant au sujet, à l’aide de nombreux exemples tirés de sa pratique au service des musées et monuments historiques. Uwe Schaefer est doreur et restaurateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T20:30:00+01:00

2023-02-07T22:00:00+01:00 Ville de Chaumont

