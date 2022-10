Les musées et le numérique, complémentarité ou guerre larvée ? Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Les musées et le numérique, complémentarité ou guerre larvée ? Mardi 18 octobre, 20h30 Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont

Dans le cadre des Conférences du Mardi. Conférence par Patrick Le Chanu. Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Place du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Parallèlement au développement inéluctable des technologies numériques, pour part issues des jeux vidéo, leur usage, ainsi que celui des technologies de la communication, a été fortement stimulé comme réponse à la pandémie. Dans le sillage de ce développement accéléré, nous assistons à une campagne grandissante de promotion de l’accès numérique aux collections de musée, mais aussi à l’irruption, pas toujours réfléchie et maîtrisée, de ces technologies au sein même de l’espace muséal. On sent poindre dans les discours promouvant celles-ci comme un souhait de voir le virtuel se substituer au réel. L’examen des enjeux de ce raz-de-marée à travers des exemples choisis est aujourd’hui une nécessité vitale pour les musées. Patrick Le Chanu, conservateur général du patrimoine, est conseiller pour les musées à la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est.

