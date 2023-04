Visite guidée de l’exposition temporaire Musée d’art et d’histoire d’Avranches – musée municipal Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Visite guidée de l’exposition temporaire Musée d’art et d’histoire d’Avranches – musée municipal, 13 mai 2023, Avranches. Visite guidée de l’exposition temporaire Samedi 13 mai, 19h30, 22h00 Musée d’art et d’histoire d’Avranches – musée municipal Découvrez l’exposition avant son ouverture officielle le 1er juin. Suivez le guide dans les pas des cidriers, des pêcheurs à pied et des moutons de prés-salés, à la découverte du monde agricole du Sud-Manche, notre « bocage gourmand. » Une visite pour mieux comprendre nos habitudes alimentaires, à l’aune de celles de nos ancêtres ! (Rendez-vous à l’accueil du Musée d’Art et d’Histoire) Musée d’art et d’histoire d’Avranches – musée municipal Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 02 33 79 57 01 http://www.ville-avranches.fr http://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-dAvranches/160512254035209 Le musée situé dans l’ancien enclos épiscopal conserve et présente d’intéressantes collections archéologiques, d’Arts et Traditions populaires, un fonds de peintures d’artistes locaux assez riche. A l’étage, le remaniement des salles permet de vous présenter Avranches dans la Seconde Guerre mondiale. Parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Constance Bohlinger

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Musée d'art et d'histoire d'Avranches - musée municipal Adresse Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches Ville Avranches Departement Manche Lieu Ville Musée d'art et d'histoire d'Avranches - musée municipal Avranches

Musée d'art et d'histoire d'Avranches - musée municipal Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

Visite guidée de l’exposition temporaire Musée d’art et d’histoire d’Avranches – musée municipal 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée de l’exposition temporaire Musée d’art et d’histoire d’Avranches – musée municipal Musée d'art et d'histoire d'Avranches - musée municipal 13 mai 2023 Avranches Musée d'art et d'histoire d'Avranches - musée municipal Avranches

Avranches Manche