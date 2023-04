Star Toys, partie 2 Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Star Toys, partie 2 Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre, 13 mai 2023, Auxerre. Star Toys, partie 2 Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre Entrée libre Quel lien y a-t-il entre une ardoise magique, un tricotin, le jeu des petits chevaux, le Docteur Maboul et les collections du musée d’art et d’histoire ? Apparemment aucun ! Et pourtant…

A l’occasion du salon Star Toys organisé par l’association Aux’ID à l’Abbaye Saint-Germain, les jeux et les jouets rétro envahissent les collections des musées. Laissez-vous surprendre par cette expérience inédite qu’est la visite d’un musée la nuit et partagez des moments de convivialité à travers les animations proposées.

Que vous soyez des petits ou des grands enfants, n'hésitez pas, venez vous amuser au musée !

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Musées d’Auxerre

