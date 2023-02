Visite guidée du parcours permanent Musée d’art et d’histoire d’Albertville Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

http://www.albertville.fr Les collections du Musée d’art et d’histoire d’Albertville sont installées depuis 1936 au sein de la Maison-Rouge, monument historique classé, au cœur de la cité médiévale de Conflans. © Musée d’art et d’histoire d’Albertville Plongées dans une ambiance nocturne, les collections du Musée d’art et d’histoire vous dévoilent de nouvelles facettes…

Partez à la découverte de l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine jusqu’aux premiers équipements de ski.

Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, le musée témoigne de la richesse du patrimoine savoyard.

