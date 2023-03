Exposition « Jardins enchantés. Quand Albertville était Conflans » par l’atelier Cléofées Musée d’art et d’histoire d’Albertville Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

Savoie

Exposition « Jardins enchantés. Quand Albertville était Conflans » par l’atelier Cléofées Musée d’art et d’histoire d’Albertville, 13 mai 2023, Albertville. Exposition « Jardins enchantés. Quand Albertville était Conflans » par l’atelier Cléofées Samedi 13 mai, 18h30 Musée d’art et d’histoire d’Albertville Entrée libre Etabli à Conflans depuis les années 1980, le couple d’artistes Léonard Peter et Claudine Vigeanne, plus connu sous le nom de Cléofées, est particulièrement attaché à l’origine médiévale de la cité et décide de la mettre à l’honneur dans une série d’estampes.

La sélection d’oeuvres présentée dans l’exposition propose un point de vue très personnel sur ce patrimoine historique, construit entre imaginaire et réalité.

Inaugurée à l’occasion de la Nuit des musées, l’exposition se poursuivra jusqu’au 10 septembre 2023. Musée d’art et d’histoire d’Albertville Maison Rouge Grande place de Conflans, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.albertville.fr Les collections du Musée d’art et d’histoire d’Albertville sont installées depuis 1936 au sein de la Maison-Rouge, monument historique classé, au cœur de la cité médiévale de Conflans. © Musée d’art et d’histoire d’Albertville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Musée d’art et d’histoire d’Albertville

