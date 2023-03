« Plante le décor ! » atelier créatif Musée d’art et d’histoire d’Albertville Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

« Plante le décor ! » atelier créatif Musée d’art et d’histoire d’Albertville, 13 mai 2023, Albertville. « Plante le décor ! » atelier créatif Samedi 13 mai, 18h30 Musée d’art et d’histoire d’Albertville Nombre de places limité, inscription conseillée Après avoir parcouru les estampes de l’atelier Cléofées présentées dans l’exposition « Jardins enchantés. Quand Albertville était Confans », imaginez votre propre jardin enchanté en réalisant un cadre 3D. Découpage, collage, montage, … cultivez votre créativité !

Ouvert à tous, cet atelier sera également disponible en autonomie tout au long de la soirée. Musée d’art et d’histoire d’Albertville Maison Rouge Grande place de Conflans, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.albertville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 37 86 85 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.patrimoine@albertville.fr »}] Les collections du Musée d’art et d’histoire d’Albertville sont installées depuis 1936 au sein de la Maison-Rouge, monument historique classé, au cœur de la cité médiévale de Conflans. © Musée d’art et d’histoire d’Albertville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

