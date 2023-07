Visites guidées « Cholet au temps de la féodalité » Musée d’art et d’histoire Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Visites guidées « Cholet au temps de la féodalité » 16 et 17 septembre Musée d'art et d'histoire A quoi ressemblait la ville de Cholet au Moyen-Âge ? En s'appuyant sur les collections présentées dans la galerie d'histoire, les visiteurs découvrent l'organisation de la ville et le fonctionnement de la société dans la région des Mauges au temps de la féodalité. Musée d'art et d'histoire 27, avenue de l'Abreuvoir, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 72 77 23 22 http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php Au cœur de la ville, le Musée d'Art et d'Histoire propose de découvrir une collection d'exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures, tapisseries et objets de mémoire. Parc de stationnement (à moins de 100 m (sauf samedi, jour de marché). Pour autocar, emplacement av. de l'Abreuvoir.)

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Musée d'art et d'histoire 27, avenue de l'Abreuvoir, 49300 Cholet Ville Cholet

