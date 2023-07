L’intelligence artificielle Musée d’art et d’histoire Cholet, 16 septembre 2023, Cholet.

ChatGPT, MidJourney, la voiture autonome, les échecs ou le jeu de go. Mais comment les ordinateurs apprennent-ils tout seuls à réaliser des tâches qui semblent exiger une certaine intelligence ? Cet atelier explique les bases de l’intelligence artificielle en montrant, avec les mains, des gobelets et des jetons, comment on peut apprendre à bien jouer au jeu de Nim (une épreuve finale de fort boyard !).

Avec Laurent Amsaleg, directeur de recherche au CNRS

Musée d’art et d’histoire 27, avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 72 77 23 22 http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php Au cœur de la ville, le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures, tapisseries et objets de mémoire. Parc de stationnement (à moins de 100 m (sauf samedi, jour de marché). Pour autocar, emplacement av. de l’Abreuvoir.)

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

