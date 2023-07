Visites guidées de l’exposition « Comme par hasard » Musée d’art et d’histoire Cholet, 16 septembre 2023, Cholet.

Visites guidées de l’exposition « Comme par hasard » 16 et 17 septembre Musée d’art et d’histoire

L’art concret ou géométrique doit beaucoup à des artistes internationaux fréquentant les scènes allemande et française, particulièrement réceptives à cette forme de création.

Si les figures géométriques sont comme une marque de fabrique pour toutes ces œuvres, la part laissée au hasard par les artistes eux-mêmes est un autre élément clé pour comprendre un tel univers artistique. Mais devine-t-on la puissance des concepts mathématiques et la prouesse des programmes informatiques mis en action lors de la conception et de la réalisation de ces peintures, sculptures et installations ?

L’exposition réunit des créations d’artistes reconnus ainsi que des œuvres récentes de jeunes artistes, avec pour objectif de mettre en lumière quelques concepts scientifiques qui irriguent de manière parfois évidente, mais le plus souvent de façon souterraine, ces travaux.

Musée d'art et d'histoire 27, avenue de l'Abreuvoir, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 72 77 23 22 http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php Au cœur de la ville, le Musée d'Art et d'Histoire propose de découvrir une collection d'exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures, tapisseries et objets de mémoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Agglomération du Choletais