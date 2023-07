Visites guidées « A la découverte des Guerres de Vendée dans le centre ville de Cholet » Musée d’art et d’histoire Cholet, 16 septembre 2023, Cholet.

Visites guidées « A la découverte des Guerres de Vendée dans le centre ville de Cholet » 16 et 17 septembre Musée d’art et d’histoire Sur Réservation (à partir du 1er septembre)

Avec la parution du Carnet de route Guerres de Vendée, Cholet et son agglomération > ville et campagne, c’est l’occasion de porter un nouveau regard sur plusieurs lieux ayant un lien avec ces événements tumultueux qui se sont déroulés entre 1793 et 1796. Partez à la découverte des traces de cette période lors d’une visite guidée en plein cœur de la ville.

Rendez-vous dans le jardin du Mail, devant la grille du tribunal

Durée 1h30 (avec les déplacements)

Sur Réservation (à partir du 1er septembre)

Musée d’art et d’histoire 27, avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 72 77 23 22 http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php Au cœur de la ville, le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures, tapisseries et objets de mémoire. Parc de stationnement (à moins de 100 m (sauf samedi, jour de marché). Pour autocar, emplacement av. de l’Abreuvoir.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

Musées de Cholet