Haute-Marne Concert L’œil écoute Musée d’Art et d’Histoire Chaumont, 13 mai 2023, Chaumont. Concert L’œil écoute Samedi 13 mai, 21h00, 21h30 Musée d’Art et d’Histoire Entrée libre dans la limite des places disponibles L’Oeil écoute, concert de musiques italiennes des XVIe et XVIIe siècles La Nature morte aux instruments de musique de Bartolomeo Bettera (XVIIe siècle) nous invite par la qualité de ses détails à nous rapprocher comme si elle avait quelque chose à nous dire. Le visiteur découvre alors des extraits de partitions partiellement lisibles dans l’équilibre incertain d’instruments présentés sur un tapis d’orient. Le violoniste Frédéric Martin et le luthiste Frédéric Dufoix nous révèlent les musiques italiennes contemporaines du tableau. Quand écoute et regard se nourrissent mutuellement… Musée d’Art et d’Histoire Place du Palais, 52000, Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 01 99 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Musée de Chaumont, Ville de Chaumont R.P.

