du mercredi au dimanche de 14h à 20h Tout autant fasciné par le vertige du fragment que par la tentation encyclopédiste, le travail de Jean-Jacques Rullier s’attache à mettre en lumière des formes et des aspects de notre vie quotidienne la plupart du temps négligés ou minorés.

Attiré par le voyage comme espace d'expériences privilégié, chacun de ses séjours proches ou lointains donne naissance à des séries de photographies, de dessins et d'installations. Son goût pour les lieux frontières le porte naturellement dans des recherches où se rencontrent anthropologie, enquête scientifique, cartographie, récit d'explorateur et rêverie poétique. Né en 1962, Jean-Jacques Rullier vit et travaille à Paris.

exposition dessin

