2023-04-01 09:30:00 – 2023-04-30 18:30:00

Par des reproductions haute définition, on découvre l'intégralité des 130 dessins de Septime Le Pippre (1833-1871) qu'il a rassemblé dans un album inédit, entré dans les collections du MAHB en 2022. L'artiste, à l'ancrage normand, y traite avec humour des travers de la société sous le Second Empire.

