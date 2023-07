Visite libre du Musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire Albertville, 16 septembre 2023, Albertville.

Visite libre du Musée d’art et d’histoire 16 et 17 septembre Musée d’art et d’histoire Entrée libre

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée d’art et d’histoire d’Albertville vous ouvre ses portes gratuitement de 10h à 18h.

Profitez de cette ouverture en continu pour explorer l’histoire d’Albertville et de ses environs.

Situé au cœur de la cité médiévale de Conflans, le musée d'art et d'histoire occupe un bâtiment édifié en brique à la fin du XIVe siècle, dénommé la Maison Rouge. Après avoir appartenu à différentes familles, abrité la congrégation des Bernardines ou encore plus récemment un hospice, ce petit palais classé monument historique abrite aujourd'hui l'ensemble des collections du musée.

Les collections du musée témoignent de la vie des Savoyards à travers les siècles. Elles content l’histoire d’Albertville et de la région à travers quatre parcours :

– l’histoire (de la présence romaine aux débuts des sports d’hiver),

– l’art populaire et l’art sacré (la vie savoyarde sculptée dans le bois)

– la vie quotidienne (reconstitution de la vie d’une famille à la fin du XIXe siècle dans une maison typique)

– l’économie (ou comment les Savoyards ont su tirer profit de la pente et du climat). Parc de stationnement (de la grande Roche et Adolphe Hugues à Conflans) Gare desservie (Albertville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

