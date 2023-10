Les petits critiques : « Que c’est beau ! Ou moche ? » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Les petits critiques : « Que c’est beau ! Ou moche ? » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 8 mars 2024, Senlis. Les petits critiques : « Que c’est beau ! Ou moche ? » Vendredi 8 mars 2024, 10h30, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie Gratuit. Inscription conseillée Face à une œuvre d’art, tout le monde va de son commentaire : comme c’est joli, comme c’est laid ! J’aurais pu faire de même, l’artiste a fait du beau travail ! Pourtant, quel que soit l’avis du visiteur, cela n’empêche pas les œuvres d’être accrochées aux murs des musées. Cela voudrait-il dire que le beau – ou le moche – ont une autre signification ? Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

