Visite-atelier : « Le pouvoir de la paréidolie » Mercredi 6 mars 2024, 10h30, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie Réservation conseillée | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement

Un chat dans les nuages, un visage dans les nœuds du parquet, un œil dans une œuvre de Séraphine… Notre cerveau adore imaginer des formes et des objets, dans le monde ou les œuvres d’art. Les enfants mettront au jour cette capacité merveilleuse qu’est la paréidolie entre taches et stylos.

Musée d’Art et d’Archéologie | 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

Musée d'Art et d'Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France

2024-03-06T10:30:00+01:00 – 2024-03-06T12:00:00+01:00

2024-03-06T14:30:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00

Schryve