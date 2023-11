Visite-atelier : « Que fleurisse ma chambre ! » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 28 février 2024, Senlis.

Visite-atelier : « Que fleurisse ma chambre ! » Mercredi 28 février 2024, 10h30, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie Réservation conseillée | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement

Le printemps tarde à arriver… On attend avec impatience les beaux jours, les bourgeons qui s’ouvrent et les fleurs pour embaumer l’air ambiant. Heureusement les œuvres sont là pour nous en mettre plein les yeux ! Les enfants découvriront, puis fabriqueront, des fleurs pour égayer leur intérieur.

Musée d’Art et d’Archéologie | 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

Musée d'Art et d'Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France musees@ville-senlis.fr 03.44.24.86.72

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T10:30:00+01:00 – 2024-02-28T12:00:00+01:00

2024-02-28T14:30:00+01:00 – 2024-02-28T16:00:00+01:00

