Semaine de l’art : Introduction à l’art de la tapisserie 15 et 16 février 2024 Musée d’Art et d’Archéologie Réservation conseillée | Entrée + 3€

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, reconnaître les techniques, vous interroger sur les genres et les courants artistiques.

Musée d’Art et d’Archéologie | 14h30-16h | 3€ en plus du droit d’entrée | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

Musée d'Art et d'Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France

2024-02-15T14:30:00+01:00 – 2024-02-15T16:00:00+01:00

2024-02-16T14:30:00+01:00 – 2024-02-16T16:00:00+01:00

Leullier