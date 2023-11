Visite des collections : Thomas Couture Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 10 janvier 2024, Senlis.

Visite des collections : Thomas Couture Mercredi 10 janvier 2024, 15h00 Musée d’Art et d’Archéologie Réservation conseillée | Entrée + 3€

Laissez-vous guider seul ou en famille dans une partie des collections du musée : Thomas Couture, Séraphine Louis, Senlis à l’époque gallo-romaine, ou encore les expositions temporaires… Les possibilités de (re)découvertes ne manquent pas ! Visites adaptées aux petits et grands.

Musée d’Art et d’Archéologie | 15h | 3€ en plus du droit d’entrée | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

Schryve