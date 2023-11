Visite-atelier : « Mon beau sapin… » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Visite-atelier : « Mon beau sapin… » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 27 décembre 2023, Senlis. Visite-atelier : « Mon beau sapin… » Mercredi 27 décembre, 10h30, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie Réservation conseillée | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement Les villes et les maisons s’illuminent, à l’occasion du passage du Père Noël. Dans les œuvres, ce sont les anges qui se font les messagers de ce temps de joie. Après avoir cherché tous les anges du musée, les enfants réaliseront de jolies décorations de saison. Musée d’Art et d’Archéologie | 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

