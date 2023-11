La quête du père Noël Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 23 décembre 2023, Senlis.

La quête du père Noël 23 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Musée d’Art et d’Archéologie Entrée libre | Plein tarif : 7€, Tarif réduit : 4€, Gratuit pour les Senlisiens et les -25 ans

Les cris de joie résonnent : les vacances de Noël, les préférées des enfants, sont enfin là ! Pourtant, le Père Noël est bien ennuyé : il a perdu un trésor. L’objet magique et secret qui lui permet de faire voler les rennes ! Et il semblerait qu’il soit arrivé dans le musée d’Art et d’Archéologie de la ville… Partez vite à sa recherche, afin de sauver Noël.

Musée d’Art et d’Archéologie | Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 | 10h-13h & 14h-18h | Droits d’entrée, gratuit pour les -25 ans

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T13:00:00+01:00

2024-01-07T14:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

Schryve