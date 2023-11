Papiers sensibles Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Papiers sensibles Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 1 décembre 2023, Senlis. Papiers sensibles 1 décembre 2023 – 29 février 2024 Musée d’Art et d’Archéologie Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 4€ / Gratuit pour les moins de 25 ans Découvrez à chaque saison des œuvres graphiques fragiles, exceptionnellement sorties des réserves. Pour la saison hivernale 2023-2024, nous présentons 4 dessins de Charles-Jean Hallo provenant d’un don exceptionnel de la Société des Amis du musée de la Vénerie.

Charles-Jean Hallo, Parc du Château royal à Senlis (Oise),

Étude de branches et d’écureuil,

À Ermenonville (Oise),

Loutre dans sa tanière

Musée d'Art et d'Archéologie
Place Notre-Dame, 60300 Senlis
Senlis
60309 Oise
Hauts-de-France
[{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}]

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T13:00:00+01:00

