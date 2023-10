Cet évènement est passé Regards croisés sur les collections du musée d’Art et d’Archéologie Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Regards croisés sur les collections du musée d'Art et d'Archéologie
16 septembre – 12 novembre
Musée d'Art et d'Archéologie
Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 4€ / Gratuit pour les moins de 25 ans

Cet automne, le musée d'Art et d'Archéologie et la Fondation Francès vous proposent de relire les collections du musée à la lumière d'œuvres contemporaines. Les liens qui s'établissent à travers les siècles sont riches et fascinants à découvrir.

Musée d'Art et d'Archéologie
Place Notre-Dame, 60300 Senlis
Senlis 60309 Oise Hauts-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Musée d'Art et d'Archéologie
Place Notre-Dame, 60300 Senlis
Senlis

