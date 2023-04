Visite des collections Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’évènement: Oise

Visite des collections Musée d’Art et d’Archéologie, 22 avril 2023, Senlis. Visite des collections 22 avril – 29 juillet, les samedis Musée d’Art et d’Archéologie Tarif d’entrée (6€ / 3,50€) + 2,50€ pour la visite guidée Augustomagus, Séraphine Louis, Thomas Couture… Autant de noms que de sujets de visites au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis. Pourquoi choisir ? Notre guide vous fait découvrir tous les trésors du musée le temps d’une visite guidée.

Tout public. Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344248672 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:30:00+02:00

