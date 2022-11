Visite-atelier « Gens qui rient, gens qui pleurent » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’évènement: Oise

Visite-atelier « Gens qui rient, gens qui pleurent » Mercredi 22 février 2023, 10h30, 14h30 Musée d'Art et d'Archéologie

Tarifs : 5 € par enfant. Tarif dégressif selon abonnement Inscription conseillée

Pour les enfants de 4 à 12 ans. Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France Les tableaux sont pratiques : ils peuvent nous montrer toutes les émotions du monde. La joie, la tristesse et même la peur ou la colère ! Après avoir analysé les tableaux du musée, les enfants créeront leur propre tableau pour exprimer ce qu’ils ressentent.

