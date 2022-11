Don du sang au musée Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Don du sang au musée Musée d’Art et d’Archéologie, 30 janvier 2023, Senlis. Don du sang au musée Lundi 30 janvier 2023, 10h00 Musée d’Art et d’Archéologie

Gratuit sur inscription

3ème édition du don du sang au musée Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musees@ville-senlis.fr »}] Face à la pénurie de sang à laquelle doivent faire face les hôpitaux, les musées se mobilisent et prêtent leurs salles le temps d’une journée à l’Établissement français du sang. Les donneurs pourrons remonter à l’époque gallo-romaine et médiévale pour donner leur sang dans un cadre agréable et enrichissant. Des visites gratuites pour les donneurs sont programmées à 11h et 12h puis

15h30 et 16h30. Vous souhaitez participer ? Cliquez sur « s’inscrire / réserver » Plus d’infos :

03 44 24 86 72

musees@ville-senlis.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T10:00:00+01:00

2023-01-30T17:30:00+01:00

