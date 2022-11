Visite des collections en famille : « Séraphine Louis » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Visite des collections en famille : « Séraphine Louis » Musée d’Art et d’Archéologie, 21 décembre 2022, Senlis. Visite des collections en famille : « Séraphine Louis » Mercredi 21 décembre, 15h00 Musée d’Art et d’Archéologie

Entrée libre et gratuite

Un mercredi par mois, venez parcourir une partie des collections du musée… Les possibilités de découvertes ne manquent pas ! Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musees@ville-senlis.fr »}] Renseignements : 03 44 24 86 72 – musees@ville-senlis.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00 Schryve

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Musée d'Art et d'Archéologie Adresse Place Notre-Dame, 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Musée d'Art et d'Archéologie Senlis Departement Oise

Musée d'Art et d'Archéologie Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Visite des collections en famille : « Séraphine Louis » Musée d’Art et d’Archéologie 2022-12-21 was last modified: by Visite des collections en famille : « Séraphine Louis » Musée d’Art et d’Archéologie Musée d'Art et d'Archéologie 21 décembre 2022 Musée d'Art et d'Archéologie Senlis Senlis

Senlis Oise