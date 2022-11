Semaines de l’Art : « Le XVIIIe siècle à la loupe » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Semaines de l’Art : « Le XVIIIe siècle à la loupe » Musée d’Art et d’Archéologie, 15 décembre 2022, Senlis. Semaines de l’Art : « Le XVIIIe siècle à la loupe » 15 et 16 décembre Musée d’Art et d’Archéologie

Tarif : 2€50 en plus des droits d’entrée. Inscription conseillée

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France À travers les collections du musée d’Art et d’Archéologie, mais aussi d’autres thématiques, vous découvrirez comment lire une œuvre, vous apprendrez à reconnaître les techniques, les genres, les courants artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T14:30:00+01:00

2022-12-16T16:00:00+01:00 Musées de Senlis

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Musée d'Art et d'Archéologie Adresse Place Notre-Dame, 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Musée d'Art et d'Archéologie Senlis Departement Oise

Musée d'Art et d'Archéologie Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Semaines de l’Art : « Le XVIIIe siècle à la loupe » Musée d’Art et d’Archéologie 2022-12-15 was last modified: by Semaines de l’Art : « Le XVIIIe siècle à la loupe » Musée d’Art et d’Archéologie Musée d'Art et d'Archéologie 15 décembre 2022 Musée d'Art et d'Archéologie Senlis Senlis

Senlis Oise