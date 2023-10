« Couleurs estivales » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 22 juillet 2022, Senlis.

« Couleurs estivales » Vendredi 22 juillet 2022, 10h30, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie 5€ par enfant. Tarif dégressif selon abonnement. Inscription conseillée.

L’intensité se ressent dans leurs œuvres, où les couleurs vives se mêlent et s’emmêlent. En atelier, les enfants s’amuseront à créer une carte postale à envoyer cet été.

Au Musée d’Art et d’Archéologie, à 10h30 pour les 4-7 ans et à 14h30 pour les 8-12 ans.

Musée d'Art et d'Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-22T10:30:00+02:00 – 2022-07-22T12:00:00+02:00

2022-07-22T14:30:00+02:00 – 2022-07-22T16:00:00+02:00