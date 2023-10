Journées Européennes de l’Archéologie Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 18 juin 2022, Senlis.

Journées Européennes de l’Archéologie 18 et 19 juin 2022 Musée d’Art et d’Archéologie Entrée libre et gratuite

Saviez-vous que les architectures grecques, romains et gallo-romaines étaient loin d’être d’un blanc immaculé ?

Bien au contraire, elles étaient recouvertes de couleurs chatoyantes et de nombreux effets de trompe l’oeil qui nous dérouteraient si nous remontions dans le temps. Venez découvrir à l’occasion des journées nationales de l’archéologie des morceaux de fresques et d’enduits qui témoignent de l’usage de la couleur il y a près de 2000 ans.

Musée d'Art et d'Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00+02:00 – 2022-06-18T13:00:00+02:00

2022-06-19T14:00:00+02:00 – 2022-06-19T18:00:00+02:00

