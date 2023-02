Coup de projecteur : Séraphine à Senlis Musée d’Art et d’Archéologie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Musée d'Art et d'Archéologie Place Notre-Dame – 60300 Senlis

03 44 24 86 72 http://www.musees-senlis.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-et-dArch%C3%A9ologie-de-Senlis/277638962314964?ref=hl;https://plus.google.com/u/0/b/108984090676076405979/+Mus%C3%A9edArtetdArch%C3%A9ologieSenlis/posts Installé dans l’ancien palais épiscopal de Senlis, le musée se situe dans le cœur historique de la ville, à proximité immédiate de la cathédrale. Une partie du sous-sol se présente comme un musée de site où le visiteur découvre les vestiges d’une maison gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais. L’autre section, une belle cave voûtée abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d’ex-voto gallo-romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d’Halatte. Les collections archéologiques se déploient au rez-de-chaussée, autour d’un monumental socle en bronze. Louis Gillet ne croyait pas si bien dire en résumant ainsi le premier succès de Séraphine à l’exposition de la Société des Amis des Arts organisée à l’Hôtel de Ville de Senlis en 1927. Car la renommée de l’artiste ne faiblit pas, bien au contraire. Le musée de Senlis peut donc s’enorgueillir de conserver une des plus importantes collections de ses œuvres. Depuis 2015, celles-ci ont été plusieurs fois sollicitées pour figurer dans de prestigieuses expositions en France, en Allemagne ou au Japon. Certaines aussi se sont absentées pour être restaurées et permettre une meilleure connaissance de la technique, unique, de cette artiste sans rival.

Cet automne, l’ensemble de la collection du musée d’Art et d’Archéologie, enrichi d’une nouvelle acquisition, sera de nouveau réuni et mis en valeur pour témoigner de la virtuosité de celle dont le nom est aujourd’hui encore intimement lié à Senlis : Séraphine, humble femme de ménage consacrée à la peinture.

