Senlis

Visite chantée Musée d’Art et d’Archéologie, 15 septembre 2018, Senlis. Visite chantée 15 et 16 septembre 2018 Musée d’Art et d’Archéologie Laissez-vous conter les musées en chansons ! Daphné Touchais, soprano et guide-conférencière, vous propose de la suivre lors d’une visite chantée. handicap visuel,handicap moteur,handicap psychique,handicap auditif vi;mi;pi;hi Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame – 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Bus (Arrêt : Usine des Eaux) Gare desservie (Départ Gare du Nord, Arrêt Chantilly, ou Orry la ville,puis bus toutes les deux heures). Route : ParisRoute : Paris (45 km) ou Lille (175 km), autoroute A1 sortie 8 Senlis. SNCF : Gare du Nord – Chantilly-Gouvieux puis bus ligne 15 arrêt « Usine des eaux »

03 44 24 86 72 http://www.musees-senlis.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-et-dArch%C3%A9ologie-de-Senlis/277638962314964?ref=hl;https://plus.google.com/u/0/b/108984090676076405979/+Mus%C3%A9edArtetdArch%C3%A9ologieSenlis/posts Installé dans l’ancien palais épiscopal de Senlis, le musée se situe dans le cœur historique de la ville, à proximité immédiate de la cathédrale. Une partie du sous-sol se présente comme un musée de site où le visiteur découvre les vestiges d’une maison gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais. L’autre section, une belle cave voûtée abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d’ex-voto gallo-romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d’Halatte. Les collections archéologiques se déploient au rez-de-chaussée, autour d’un monumental socle en bronze. Laissez-vous conter les musées en chansons ! Daphné Touchais, chanteuse lyrique et guide-conférencière, vous propose de la suivre du musée d’Art et d’Archéologie au musée de la Vénerie en passant par le parc du Château royal, lors d’une visite chantée. Elle fera entrer en résonance les œuvres des collections permanentes avec de célèbres airs classiques spécialement sélectionnés pour cette déambulation. Samedi et dimanche matin : 10h : Réalité et imaginaire gallo-romain (Au sous-sol du musée d’Art et d’Archéologie)

10h30 : La cathédrale Notre-Dame et le culte marial

10h50 : Thomas Couture et la Commedia dell'arte

11h30 : Senlis royal et la musique de cour

12h : La chasse dans le Valois, privilège de la noblesse

12h30 : Diane, déesse de la chasse et la légende d'Actéon (Au 2ème étage du musée de la Vénerie, salle des forêts) Samedi et dimanche après-midi : 15h : Réalité et imaginaire gallo-romain

15h30 : La cathédrale Notre-Dame et le culte marial

15h50 : Thomas Couture et la Commedia dell'arte

16h30 : Senlis royal et la musique de cour

17h : La chasse dans le Valois, privilège de la noblesse

17h30 : Diane, déesse de la chasse et la légende d'Actéon (Au 2ème étage du musée de la Vénerie, salle des forêts)

2018-09-15T10:00:00+02:00

2018-09-16T16:15:00+02:00 © Musées de Senlis

