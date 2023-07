Cet évènement est passé Senlis fait son théâtre… s’invite aux musées ! Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Senlis fait son théâtre… s’invite aux musées ! Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie Senlis, 4 mars 2023, Senlis. Senlis fait son théâtre… s’invite aux musées ! 4 et 5 mars Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 3,50 €, Gratuit pour les moins de 18 ans Au musée de la Vénerie et au musée d’Art et d’Archéologie, les compagnies Théâtre Tiroir et Tu veux qu’on en parle ? viennent fêter dignement la fin de l’exposition.

Des extraits de Ring de Confino, des lectures de lettres d’amour de personnages illustres ou encore des improvisations autour des œuvres vont rythmer ces deux après-midi du premier week-end de mars. Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

