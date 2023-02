Chasse aux œufs aux musées Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Chasse aux œufs aux musées Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis, 8 avril 2023, Senlis. Chasse aux œufs aux musées 8 et 9 avril Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis

Plein tarif : 6 € – Tarif réduit : 3,50 € – Gratuit pour les moins de 18 ans

Les œufs ont été cachés dans le musée d’Art et d’Archéologie, le musée des Spahis et le musée de la Vénerie… Sauras-tu les retrouver ? Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis Place notre dame 60300 Senlis 60300 Oise Hauts-de-France La chasse aux œufs est ouverte dans les musées senlisiens !

Dans chaque musée, pars à la recherche des œufs, cachés dans tous les recoins. Chaque œuf te donne une lettre. À toi de reconstituer ensuite le mot pour espérer récupérer un peu de chocolat !

2023-04-08T10:00:00+02:00

2023-04-09T18:00:00+02:00 Leullier

