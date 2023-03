Mogador Trio Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Mogador Trio Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, 13 mai 2023, Périgueux. Mogador Trio Samedi 13 mai, 21h00 Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Bouchra Aghrab, Hamid Moume, Abdelhak Tafoukt, trois artistes originaires d’Essaouira, ville du sud-ouest du Maroc se retrouvent par hasard à Périgueux, ville du sud-ouest de la France. Cette rencontre imprévue s’est traduite par l’envie de partager leur culture avec les périgourdins. Ils mettront tout particulièrement en avant la « chanteuse rebelle » Kharboucha (19è s.) icône de la musique populaire marocaine, qui s’est opposée au pouvoir central et l’a payé de sa vie. Ses chansons pour seule arme, elle est devenue un personnage mythique qui continue de fasciner de nombreux créateurs marocains. Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 40 70 http://www.perigueux-maap.fr Le Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord est un musée encyclopédique dont les collections qui vont de la préhistoire à l’art contemporain en passant par l’Afrique ou l’Océanie permettent de découvrir aussi bien le patrimoine local que le patrimoine universel. Proche du centre ville, à 5 mn de la Cathédrale Saint-Front ; en face la Préfecture ; à 20mn à pied de la gare. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

