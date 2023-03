Un jeu de piste Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Un jeu de piste Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, 13 mai 2023, Périgueux. Un jeu de piste Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord « Cherchez la p’tite bête », une enquête à mener en famille pour retrouver des p’tites bêtes qui se sont échappées de l’exposition « Histoires Naturelles » Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 40 70 http://www.perigueux-maap.fr Le Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord est un musée encyclopédique dont les collections qui vont de la préhistoire à l’art contemporain en passant par l’Afrique ou l’Océanie permettent de découvrir aussi bien le patrimoine local que le patrimoine universel. Proche du centre ville, à 5 mn de la Cathédrale Saint-Front ; en face la Préfecture ; à 20mn à pied de la gare. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

