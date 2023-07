Lectures et interventions musicales Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Lectures et interventions musicales Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux. Lectures et interventions musicales Samedi 16 septembre, 14h00 Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) Gratuit. Entrée libre. Lectures et interventions musicales :

– « La comédienne » un texte inspiré du buste « La comédienne » de Marie Besnières-Henraux (1876-1964) écrit et joué par Monique Burg. – Chant : composition d’Hildegard Von Bingen et extrait du codex Las Huelgas par Hermine Huguenel. – Chant par Rachel Meignan, improvisation, jazz. – Chanson à danser du Périgord en occitan par le chœur de femmes « A la quinte ». Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 40 70 http://www.perigueux-maap.fr Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le Maap vous propose un étonnant voyage dans l’univers de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant par l’Afrique et l’Océanie (septième collection de France). Les œuvres préhistoriques (quatrième collection de France), antiques et médiévales reflètent la richesse de l’histoire du Périgord. Dans la section Beaux-Arts, des sculpteurs et peintres français voisinent avec des artistes italiens, flamands et espagnols. Les faïences locales côtoient les porcelaines de Chine et du Japon. La salle dédiée aux XIXe et XXe siècles met en avant les artistes locaux, notamment les sculpteurs et paysagistes. Le parcours se conclut par la découverte de l’œuvre sculptée exceptionnelle d’Etienne Hajdu, une pièce unique en France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©MAAP

