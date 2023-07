Découverte de trois expositions temporaires Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

– « Mille et un Orient : fascination de l’Occident pour l’Orient »

Cette exposition, qui se prolonge jusqu’au 10 décembre, vous offre un voyage en deux univers distincts. Découvrez tout d’abord « l’Orient des peintres », mettant en lumière la fascination de l’Occident pour l’Orient aux XVIIIe et XIXe siècles. En parallèle, plongez dans l’univers de « Sommeil éternel sur le Nil », une exploration des collections égyptiennes du musée, avec en point d’orgue une momie, dépôt du Louvre.

– « Le Levant et le Couchant : regards artistiques sur le Proche et le Moyen-Orient »

Dans le cadre de la célébration des 40 ans du Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, cette exposition intitulée « Le Levant et le Couchant » rassemble des œuvres issues de la collection du Frac MECA, réalisées par des artistes originaires ou ayant voyagé au Proche et au Moyen-Orient. Vous pourrez admirer ces créations jusqu’au 10 décembre.

Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 40 70 http://www.perigueux-maap.fr Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le Maap vous propose un étonnant voyage dans l’univers de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant par l’Afrique et l’Océanie (septième collection de France).

Les œuvres préhistoriques (quatrième collection de France), antiques et médiévales reflètent la richesse de l’histoire du Périgord. Dans la section Beaux-Arts, des sculpteurs et peintres français voisinent avec des artistes italiens, flamands et espagnols. Les faïences locales côtoient les porcelaines de Chine et du Japon.

La salle dédiée aux XIXe et XXe siècles met en avant les artistes locaux, notamment les sculpteurs et paysagistes. Le parcours se conclut par la découverte de l’œuvre sculptée exceptionnelle d’Etienne Hajdu, une pièce unique en France.

