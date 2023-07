Parcours dans les salles Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Parcours dans les salles 16 et 17 septembre Musée d’art et d’archéologie du Périgord (Maap) Gratuit. Entrée libre.

Patrimoine + Matrimoine = Notre héritage culturel

MATRIMOINE est un mot qui avait été utilisé autrefois pour désigner l’héritage maternel, mais qui a disparu à la Révolution, absorbé par le mot PATRIMOINE pour signifier l’héritage culturel. Réhabiliter les femmes artistes, c’est donner aux jeunes générations d’autres modèles d’identification.

Nous mettons en avant une sculpture de Marie Besnière-Henraux (1876-1964), sculptrice née en Chine et décédée à Périgueux, ainsi que le parcours de plusieurs femmes artistes dans les salles des Beaux-Arts. Des interventions musicales et des lectures auront lieu dans les collections pour évoquer des musiciennes, autrices et artistes.

Parcours guidé : « Marie, Baya, Alice et les autres… »

De 14h à 17h30

Accompagnés par des médiatrices du musée et de Femmes Solidaires, découvrez ces femmes qui ont dû lutter pour défendre leur art…

Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le Maap vous propose un étonnant voyage dans l'univers de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant par l'Afrique et l'Océanie (septième collection de France).

Les œuvres préhistoriques (quatrième collection de France), antiques et médiévales reflètent la richesse de l’histoire du Périgord. Dans la section Beaux-Arts, des sculpteurs et peintres français voisinent avec des artistes italiens, flamands et espagnols. Les faïences locales côtoient les porcelaines de Chine et du Japon.

La salle dédiée aux XIXe et XXe siècles met en avant les artistes locaux, notamment les sculpteurs et paysagistes. Le parcours se conclut par la découverte de l’œuvre sculptée exceptionnelle d’Etienne Hajdu, une pièce unique en France.

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

