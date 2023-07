Théâtre d’objets à Laon : « Le Petit Poucet » Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Théâtre d’objets à Laon : « Le Petit Poucet » Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon Laon, 16 septembre 2023, Laon. Théâtre d’objets à Laon : « Le Petit Poucet » 16 et 17 septembre Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon Entrée libre Poucet est sûrement pauvre et petit, mais pas d’esprit ! Sous ses faux airs de tire au flanc, il est sans doute le plus éveillé de l’école malgré son cartable suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que redoubler, il collectionne les bons points et reste le seul à pouvoir rapporter son bulletin signé !

Un spectacle de la Compagnie Scopitone. Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 32 rue Georges Ermant – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 22 87 00 http://www.ca-paysdelaon.fr/musee.html Le musée, inauguré en 1861, dans l’ancien hôtel de Madame Milon de Martigny situé en face de l’hôtel de ville, rassemblait des collections d’art et d’archéologie. Devenu trop petit, il est installé en 1891 dans un bâtiment situé à l’emplacement d’une ancienne commanderie de Templiers. Dans le jardin du musée se trouve leur chapelle funéraire, élevée vers 1130-1150. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:25:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:55:00+02:00 Greg B Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Musée d'art et d'archéologie du Pays de Laon Adresse 32 rue Georges Ermant - 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée d'art et d'archéologie du Pays de Laon Laon

Musée d'art et d'archéologie du Pays de Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/