Ouverture du Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 16 et 17 septembre Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon Entrée libre

Venez (re)découvrir ses riches collections d’antiquités méditerranéennes, d’archéologie régionale, de la Préhistoire au Moyen Age, et celle des Beaux-Arts et arts décoratifs.

Au gré de votre promenade artistique et archéologique, laissez-vous surprendre par de courts contes (entre 14h et 18h sur le week-end).

A noter que se dérouleront également sur place l’exposition ombres & Lumière, ainsi que le spectacle Petit Poucet…

Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 32 rue Georges Ermant – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 22 87 00 http://www.ca-paysdelaon.fr/musee.html Le musée, inauguré en 1861, dans l’ancien hôtel de Madame Milon de Martigny situé en face de l’hôtel de ville, rassemblait des collections d’art et d’archéologie. Devenu trop petit, il est installé en 1891 dans un bâtiment situé à l’emplacement d’une ancienne commanderie de Templiers. Dans le jardin du musée se trouve leur chapelle funéraire, élevée vers 1130-1150.

