Exposition à Laon : « ombres & Lumière » 16 et 17 septembre Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon Entrée libre

Dans l’art comme dans l’existence, nos émotions sont un jeu perpétuel d’ombre et de lumière que les artistes peintres, dessinateurs ou graveurs ont toujours cherché à traduire dans leurs œuvres, au-delà des traits et des contours, des formes et des couleurs. Qu’elle soit naturelle ou artificielle, parfois divine, la lumière donne vie ; l’ombre souligne, cache ou inquiète. Les deux sont indissociables et révélatrices du monde contrasté qui nous entoure : le profil d’un visage, les tourments d’un ciel d’orage, le relief d’une architecture, le clair-obscur d’une scène…

Avec quelques œuvres inédites et des objets jouant avec la lumière, les collections du musée du Pays de Laon nous éclairent d’un jour nouveau !

Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 32 rue Georges Ermant – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 22 87 00 http://www.ca-paysdelaon.fr/musee.html Le musée, inauguré en 1861, dans l’ancien hôtel de Madame Milon de Martigny situé en face de l’hôtel de ville, rassemblait des collections d’art et d’archéologie. Devenu trop petit, il est installé en 1891 dans un bâtiment situé à l’emplacement d’une ancienne commanderie de Templiers. Dans le jardin du musée se trouve leur chapelle funéraire, élevée vers 1130-1150.

