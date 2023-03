Murder party au musée d’Art et d’Archéologie Musée d’art et d’archeologie de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Murder party au musée d’Art et d’Archéologie Musée d’art et d’archeologie de Senlis, 13 mai 2023, Senlis. Murder party au musée d’Art et d’Archéologie Samedi 13 mai, 20h30 Musée d’art et d’archeologie de Senlis Entrée libre La Cie de la Fortune vous invite à enquêter sur un meurtre au musée. Rien de moins !

Au sous-sol du musée est exposé un crâne humain retrouvé sous les fondations du temple gallo-romain de la forêt d’Halatte. Des visiteurs ont senti qu’un fantôme hante les salles d’exposition, et qu’il se manifeste en claquant les portes ou en faisant tomber les cartels sans explications… Et si c’était à cause de ce crâne ? Pour régler la question une bonne fois pour toutes, une spirite invoquera les plus grands personnages senlisiens – Thomas Couture, le Chancelier Guérin ou encore Séraphine Louis – afin que chacun d’entre eux puisse vous dévoiler un indice.

À 22h30, grâce à vos enquêtes, la vérité éclatera : à qui appartient ce crâne et comment est-il arrivé dans le temple ? Musée d'art et d'archeologie de Senlis Place Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France Installé dans l'ancien palais épiscopal, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée d'Art et d'Archéologie a récemment fait l'objet d'une importante campagne de rénovation. Au sous-sol, le visiteur découvre les vestiges d'une villa gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais. L'autre section, une belle cave voutée, abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d'ex-voto gallo-romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d'Halatte, proche de Senlis. Les collections archéologiques et la sculpture médiévale se déploient au rez-de-chaussée. A l'étage sont présentées les peintures XVIIe au XXe siècle, avec deux pôles importants : Thomas Couture, maître de Manet et auteur des Romains de la décadence (musée d'Orsay), et les Primitifs modernes avec notamment Séraphine Louis dite Séraphine de Senlis.

