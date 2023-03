Des procès verbaux au musée Musée d’art et d’archeologie de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Des procès verbaux au musée Musée d’art et d’archeologie de Senlis, 13 mai 2023, Senlis. Des procès verbaux au musée Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’art et d’archeologie de Senlis Entrée libre Amener les musées en prison, c’est désormais une pratique courante. Faire venir des personnes sous suivi judiciaire au musée est au contraire une idée qui rencontre de nombreux obstacles.

Pour autant, les musées et l’UEMO (Unité éducative en milieu ouvert) de Senlis ont décidé de collaborer afin de faire bénéficier aux jeunes gens suivis d’un accès privilégié au musée. Durant les vacances scolaires de l’année 2023-2023, ils se sont rendus au musée d’Art et d’Archéologie et ont découvert les œuvres. Après ces visites, qui ont été l’occasion de parler de couleurs, de composition ou encore de relations entre les femmes et les hommes, ils sont revenus réaliser des ateliers d’art plastique.

Venez découvrir leur travail ! Musée d’art et d’archeologie de Senlis Place Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 344248672 http://www.musees-senlis.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-et-dArch%C3%A9ologie-de-Senlis/277638962314964;https://plus.google.com/u/0/b/108984090676076405979/+Mus%C3%A9edArtetdArch%C3%A9ologieSenlis/posts Installé dans l’ancien palais épiscopal, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée d’Art et d’Archéologie a récemment fait l’objet d’une importante campagne de rénovation. Au sous-sol, le visiteur découvre les vestiges d’une villa gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais. L’autre section, une belle cave voutée, abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d’ex-voto gallo-romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d’Halatte, proche de Senlis. Les collections archéologiques et la sculpture médiévale se déploient au rez-de-chaussée. A l’étage sont présentées les peintures XVIIe au XXe siècle, avec deux pôles importants : Thomas Couture, maître de Manet et auteur des Romains de la décadence (musée d’Orsay), et les Primitifs modernes avec notamment Séraphine Louis dite Séraphine de Senlis. © Musée d’art et d’archeologie de Senlis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

