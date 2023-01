Ateliers d’écriture Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Ateliers d'écriture Samedi 4 mars, 14h30 Musée d'Art et d'Archéologie de Senlis

Gratuit. Sur inscription à partir 11 février

Pour expérimenter des pistes d’écriture Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Place Notre Dame 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide de Laurent Contamin, écrivain.

2023-03-04T14:30:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00 Médiathèque de Senlis

