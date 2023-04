Visite des collections permanentes Musée d’art et d’archéologie de Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Visite des collections permanentes Samedi 13 mai, 20h00 Musée d'art et d'archéologie de Laon Venez (re)découvrir les riches collections d'archéologie régionale (préhistoire, protohistoire, époques gallo-romaine et médiévale), d'antiquités méditerranéennes et de Beaux-Arts. Musée d'art et d'archéologie de Laon 32 rue Georges-Ermant, 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 22 87 00 http://ville-laon.fr Musée d'art et d'archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d'archéologie régionale de l'époque préhistorique à la Renaissance. Collection d'archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l'art et la vie autour de la Méditerranée de l'âge du bronze au Ier siècle après J.-C.

© Musée d'art et d'archéologie du Pays de Laon

