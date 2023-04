« Les tribulations de M. Grosjean, directeur du musée » Musée d’art et d’archéologie de Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

« Les tribulations de M. Grosjean, directeur du musée » Musée d’art et d’archéologie de Laon, 13 mai 2023, Laon. « Les tribulations de M. Grosjean, directeur du musée » Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’art et d’archéologie de Laon Livret à retirer à l’accueil du musée. M. Grosjean, directeur du musée, n’a pas le temps de prendre des vacances. Alors, il voyage à travers ses collections qui, elles, ont beaucoup voyagé ! Certaines depuis fort longtemps… A travers les salles du musée, il propose un petit carnet de voyage avec lequel il faudra chercher, regarder et noter quelques informations. Et s’apercevoir qu’il ne faut pas forcément aller très loin pour faire un beau voyage…

Parcours de découverte destiné aux enfants et familles ; livret disponible à l’accueil. Musée d’art et d’archéologie de Laon 32 rue Georges-Ermant, 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 22 87 00 http://ville-laon.fr Musée d’art et d’archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d’archéologie régionale de l’époque préhistorique à la Renaissance. Collection d’archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l’art et la vie autour de la Méditerranée de l’âge du bronze au Ier siècle après J.-C. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

