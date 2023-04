« Musée haut, musée bas », théâtre Musée d’art et d’archéologie de Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

« Musée haut, musée bas », théâtre Musée d’art et d’archéologie de Laon, 13 mai 2023, Laon. « Musée haut, musée bas », théâtre Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’art et d’archéologie de Laon Entrée libre « Musée haut, musée bas » par les comédiens de la classe adulte de théâtre du Conservatoire de Musique, de Danse et de Théâtre du Pays de Laon sur des textes de Jean-Michel Ribes. « Le musée est-il chaud ? Est-il froid ? Et que viennent-t-ils faire tous ces gens ? Visiter ? Mais visiter quoi ? Cherchez quelqu’un ? Se montrer, s’aimer, chuchoter, s’extasier, dormir ? Le musée espace de liberté ou prison pour fous ? Qui habite les musées ? Le passé, le présent ? Des œuvres, des chefs-d’œuvre, des gardiens de chef-d’œuvre, des voleurs, Mickey, Giorgio De Chirico, la lumière, l’obscurité, ou personne ? Et l’art dans tout ça ? L’art est un scandale et « musée » se glisse dans « s’amuser » (J.M. Ribes). Avec l’humour grinçant particulier à Jean Michel Ribes, « Musée haut, musée bas » met en scène une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture exposée sous toutes ses facettes. Saynètes jouées au gré de la déambulation des visiteurs dans les salles du musée,

de 20h à 23h. Musée d’art et d’archéologie de Laon 32 rue Georges-Ermant, 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 22 87 00 http://ville-laon.fr Musée d’art et d’archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d’archéologie régionale de l’époque préhistorique à la Renaissance. Collection d’archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l’art et la vie autour de la Méditerranée de l’âge du bronze au Ier siècle après J.-C. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

